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العراق: لا مكان آمن لداعش وسنقضي على ما تبقى منه

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العراق: لا مكان آمن لداعش وسنقضي على ما تبقى منه العراق: لا مكان آمن لداعش وسنقضي على ما تبقى منه

مصراوي Masrawy

02:00 م الجمعة 12 مارس 2021

بغداد - أ ش أ

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، عدم وجود أي مكان آمن لتنظيم داعش الإرهابي وأن ما تبقى منها خلايا نائمة سيتم القضاء عليها في القريب العاجل.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن العمليات النوعية الاستخبارية التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أسهمت بالضغط على المجاميع الارهابية، وقتل قياداتهم، وتوقف العمليات الارهابية التي تستهدف المواطنين.

وأضاف أن "العمل الكبير التي تقوم به القوات الأمنية سواء في محافظة نينوى أو في غرب المحافظة، أو في شمال صلاح الدين باتجاه ديالى، سبب ضغطاً كبيراً على العصابات الارهابية، ما أدى إلى خروجها من أوكارها"، مؤكداً "عدم وجود أي مكان آمن لهذه العصابات".

وأضاف أن "هناك جهداً كبيراً وعملاً مستمراً من قبل الاستخبارات، أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناء عليه قمنا بعمليات نوعية، وقتل الارهابيين وقياداتهم، ما أسهم في توقف العمليات الارهابية التي تستهدف شعبنا".

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