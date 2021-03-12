إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

★ ★ ★ ★ ★

القبض على المتورطين فيها وهم مقيمان "سوداني" و"أردني"

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية ، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (2,500,000) مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة ، والقبض على المتورطين فيها وهم مقيم من الجنسية السودانية و آخر من الجنسية الأردنية.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.