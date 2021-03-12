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مظلات تتطاير ورمال تزحف.. شاهد الرياح تُسْقط أعمدة وتقطع الكهرباء بحائل

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مظلات تتطاير ورمال تزحف.. شاهد الرياح تُسْقط أعمدة وتقطع الكهرباء بحائل مظلات تتطاير ورمال تزحف.. شاهد الرياح تُسْقط أعمدة وتقطع الكهرباء بحائل
فيما لم تتلقّ الجهات المعنية أي بلاغات عن تضرر بشري جراء تلك الحوادث

مظلات تتطاير ورمال تزحف.. شاهد الرياح تُسْقط أعمدة وتقطع الكهرباء بحائل

تشهد منطقة حائل بأكملها نشاطاً في الرياح حدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، فيما تسببت الرياح الشديدة في سقوط بعض أعمدة الإنارة في الشوارع، وتطاير المظلات، وسقوط اللافتات، فيما زحفت رمال النفود داخل الطرق الرئيسية في مدينة جبة 100 كلم شمال حائل.

من جهة أخرى، شهدت بعض قرى منطقة حائل إنقطاع التيار الكهربائي عن المنازل.

وعلمت "سبق" أنه لم تتلقّ الجهات الخدمية والصحية، أي بلاغات عن حالة تضرر بشري جراء تلك الحوادث، غير أن الأضرار الناتجة تمثلت في أضرار مالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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