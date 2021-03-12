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"الهنداوي" يشيد بدور الكشافة في دعم "رسل السلام"

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أعرب عن تقديره للجهود المبذولة خلال خدمة الحجاج والمعتمرين

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، خلال مشاركته في "الملتقى الكشفي الأردني المقدسي الأول

للرواد"، بدور الكشافة في خدمة المجتمعات، والذي نفذته رواد كشافة الأردن مساء يوم أمس الخميس.

وثمّن جهود الكشافة وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية خصوصاَ في دعم مشروع رسل السلام العالمي.

وأثنى الهنداوي على الحضور المميز للكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة بشهر رمضان بمكة المكرمة والمدينة المنورة في كل عام.

الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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