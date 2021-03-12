أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مسجل خطر يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية

Print
مسجل خطر يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية مسجل خطر يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية

مصراوي Masrawy

01:22 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة مباحث الأموال العامة، تعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بالإسكندرية

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة" .

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعماً مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالئ المستولى عليه.

كما أضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية