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ضبط فني دعاية يخترق حسابات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة

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ضبط فني دعاية يخترق حسابات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة ضبط فني دعاية يخترق حسابات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:53 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، فنى دعاية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني لآخر واستخدامها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق على الإنترنت بالجيزة .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة استثمار عقاري باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة له من ذات البنك في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت.

وأسفر الفحص بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية احتيالية على موقعين "محددين" وتم رصد أوامر شراء حديثة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، حيث استغل المذكور طبيعة عمله كفني للدعاية والإعلان وتردده على الشركة المملوكة للشاكي لعمل بعض أعمال الدعاية الخاصة بشركته وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحتوي على صور ضوئية لبطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي والمستخدمة في العمليات الشرائية على مواقع التسويق الإلكتروني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصراوي Masrawy

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