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ننشر أسماء 21 مصابًا في "حادث أبو سلطان" بالإسماعيلية

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ننشر أسماء 21 مصابًا في "حادث أبو سلطان" بالإسماعيلية ننشر أسماء 21 مصابًا في "حادث أبو سلطان" بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:23 م الجمعة 12 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:

صرحت النيابة العامة في الإسماعيلية بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان بدائرة مركز ومدينة فايد.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين، هم: "كريم محمد هلال، 15 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، وهاجر عبد الرحمن حسين، 10 سنوات، كدمات وسحجات، السيد محمد محمود، 16 عام، كدمات وسحجات، وعبد الله خالد، كدمات وسحجات، ونهي حسن إبراهيم، اشتباه كسر، وزينب عبد الرحمن، 9 سنوات، كدمات وسحجات، والسيد محمود أحمد، 25 سنة، اشتباه خلع الكتف الايسر، عبد الرحمن عبد الرؤوف 21 سنة، كدمات وسحجات وجرح بالرأس، ومحمد محمود أحمد، 20 عامًا، كدمات بالظهر، ومحمد سليمان محمد، 16 عامًا، ما بعد الارتجاج، وحسين خالد إبراهيم، 11 سنة، كدمات وسحجات، والسيد عبد السلام، كدمات شديدة بالصدر، وعبد الرحمن السيد محمد، 21 عامًا، كدمات واشتباه كسر، مؤمن أحمد حسين السيد، 14 سنة، ومحمد عبد الحميد محمد، 25 سنة، ما بعد الارتجاج، والسيد محمد محمد، 16 سنة، جرح بالجبهة، وإسلام محمد محمد، 9 سنوات، كدمات، وأمل محمد عبد العطية، 14 عامًا، اشتباه كسر بالركبة، وحسن شحاتة عثمان، 17 عامًا، خالد سامح حسين، 17 عامًا، أحمد أشرف، كدمات بالرأس.

وشهد طريق أبو سلطان، اليوم الجمعة، واقعة انقلاب سيارة، في دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين.

‏تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف نقل تقل عمالًا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ15 سيارة، لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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