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الاندبندنت: لا أحد في أمان من حتى يصبح الجميع حول العالم آمنين

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الاندبندنت: لا أحد في أمان من فيروس كورونا حتى يصبح الجميع حول العالم آمنين الاندبندنت: لا أحد في أمان من حتى يصبح الجميع حول العالم آمنين

مصراوي Masrawy

08:47 ص الجمعة 12 مارس 2021

لندن- (أ ش أ):

رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية أنه فيما يتعلق بجائحة كورونا، لا يمكن ضمان أمن أحد إلا عندما يصبح الجميع في مأمن.

ووصفت الصحيفة- في افتتاحيتها التي نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- نجاح برنامج التطعيم البريطاني بأنه قد يكون "عبثيا" إذا ظلت مساحات شاسعة مكتظة بالسكان في العالم ملاذا لفيروس كورونا لتكاثره وتحوله بدون عوائق في الدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة والخدمات الصحية الأولية.

واستشهدت "الاندبندنت" بالبرازيل كنموذج عن ذلك، حيث تتفشى احدى سلالات المثيرة للقلق، موضحة أن هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال من الفيروس الأصلي، بل وقد تمتلك أيضا مقاومة أكبر للأجسام المضادة، سواء لدى الأشخاص المصابين سابقا أو المحظوظين بما يكفي لتلقي التطعيم قبل إصابتهم.

وأفادت بأنه كلما زاد قمع الفيروس في جميع أنحاء العالم، قلت فرصة ظهور هذه السلالات والطفرات الأكثر شراسة والمعدية، وقلت فرص ظهورها في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن "الغرب يخدع نفسه إذا افترض أن مناعة القطيع ستستمر لفترة طويلة"، مؤكدة أنه ما من دولة، لا نيوزيلندا ولا تايوان ولا حتى ، تستطيع عزل نفسها بإحكام عن العالم.. تحقيق هذه العزلة أمر غير عملي ولا يمكن دعمه اقتصاديا، لا ينجح بأي حال من الأحوال".

واختتمت "الاندبندنت" افتتاحيتها بالقول إنه يحق للدول مثل بريطانيا الاعتزاز بإنجازاتها الأخيرة، ولكن حتى إذا تمكنت الدولة من إعلان خلوها من فيروس كورونا وهذا أمر غير واقعي على أي حال، فلن تبقى على هذا النحو لفترة طويلة إذا انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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