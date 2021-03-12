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وول ستريت جورنال: بايدن يوجه جميع الولايات لتطعيم كل البالغين قبل بداية مايو

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وول ستريت جورنال: بايدن يوجه جميع الولايات لتطعيم كل البالغين قبل بداية مايو وول ستريت جورنال: بايدن يوجه جميع الولايات لتطعيم كل البالغين قبل بداية مايو

مصراوي Masrawy

08:45 ص الجمعة 12 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):

ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على الولايات لتوسيع نطاق أهلية الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتشمل جميع البالغين في الولايات المتحدة بموعد أقصاه الأول من مايو المقبل، داعيا إلى بذل جهود شاملة لهزيمة الفيروس التاجي لتمهيد الطريق للتجمعات الصغيرة خلال عطلة عيد الاستقلال.

وقال بايدن - في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الإغلاق الشامل لاحتواء جائحة كورونا، وفق ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - إنه يريد أن يتمكن كل البالغين الأمريكيين، أيا كان عمرهم، من تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول الأول من مايو المقبل.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "سننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأمريكيين، فضلا عن العمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح".

ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأمريكيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو في حال النجاح في هزيمة كورونا، قائلا "إن معركتنا ضد لم تنته بعد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جائحة كورونا قوبلت العام الماضي بالصمت والتجاهل ما أدى إلى تفشي الفيروس وتزايد أعداد الوفيات، كاشفا أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.

وقال بايدن: إن إدارته باتت تحرز تقدما ملموسا في مواجهة فيروس كورونا، مجددا نصيحته بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن إدارته عملت بالتعاون مع مصنعي اللقاحات، لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين، مؤكدا حرصه على تعزيز جهود توزيع اللقاح على نطاق واسع من خلال نشر العديد من العيادات المتنقلة وتوفير اللقاحات في الصيدليات، إضافة إلى تقديم اللقاحات في المنازل للحالات الطارئة.

كما تطرق الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الآثار التي تسببت بها الجائحة على المجتمع، لا سيما الصغار منهم الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلى مدارسهم بشكل طبيعي.

وقال بايدن: "شاهدنا جيلا من الأطفال جلسوا في بيوتهم ولم يذهبوا لمدارسهم".

وشدد بايدن قائلا إنه "يجب علينا أن نهزم الفيروس قبل العودة لحياتنا الطبيعية"، مؤكدا "نعرف ما يتوجب عمله لهزيمة الفيروس".

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