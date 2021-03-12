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" سي دي سي " : واحد من كل عشرة أمريكيين تلقى التطعيم ضد

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" سي دي سي " : واحد من كل عشرة أمريكيين تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا " سي دي سي " : واحد من كل عشرة أمريكيين تلقى التطعيم ضد

مصراوي Masrawy

08:28 ص الجمعة 12 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " سي دي سي " أن واحدا من بين كل عشرة أشخاص في الولايات المتحدة تلقى التطعيم ضد .

ووفقا لبيانات المراكز فإن 9ر33 ملايين أمريكي تلقوا اللقاح إما بجرعة واحدة أو بجرعتين.

ويأتي هذا بعد مرور عام من إعلان منظمة الصحة العالمية من بدء جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 " ومرور ثلاثة أشهر من بدء تلقي الأمريكيين جرعات اللقاح ضد الفيروس خارج التجارب السريرية.

وقال الدكتور بول أوفيت مدير مركز التعليم للتطعيم في مستشفى الأطفال بمدينة فيلاديفيا الأمريكية إنه مع اقتراب دخول فصل الصيف فإن أعداد الإصابات قد تنخفض ولكن هذا قد يؤدي إلى قلة إقبال المواطنين على تلقي جرعات اللقاح.

وحذر أوفيت من أنه إذا لم يتلق 80% من المواطنين اللقاح جراء فقدان المواطنين الاهتمام باللقاح، فمن الممكن أن تحدث طفرة جديدة في أعداد الإصابات، ولكن ارتفاع الإصابات قد يكون أقل مما كان عليه في العام الماضي إذا ما تلقى أكثر من 260 مليون شخص في الولايات المتحدة التطعيم.

في سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن الغالبية العظمى من أولياء أمور الطلاب في الولايات المتحدة يرغبون في عودة الدراسة في الفصول الدراسية بعد عام من بدء جائحة كورونا والتي تسببت في إغلاق المدارس وإجبار الطلاب على الدراسة عن بعد.

وأوضح الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي أن 79% من الآباء والأمهات بالولايات المتحدة يفضلون التعلم المباشر لأطفالهم بالمقارنة بنسبة 21% ممن لا يرجحون هذا الأسلوب.

وبين أن الآباء والأمهات العاملين هم أكثر ترجيحا لعودة أبنائهم التلاميذ للانخراط في الدراسة بداخل الفصول الدراسية، بنسبة 82%، بالمقارنة بنسبة 71% من غير العاملين.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها القواعد الاسترشادية لسلامة الطلاب والمعلمين في داخل المدارس ، ورغم أن المراكز لم تضع الأولوية لتطعيم المدرسين، فإن العديد من الولايات توسعت في إتاحة التطعيم للمعلمين والعاملين الإداريين بالمدارس.

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مصراوي Masrawy

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