الصين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

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مصراوي Masrawy

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90027 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 9 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في شنجهاي واثنتين في كل من قوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في كل من خنان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5124 حالة غادر منها 4947 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85209 أشخاص، وأن 4594 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 244 حالة جميعها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11150 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 978 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10695 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 936 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.