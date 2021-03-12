أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

باكستان تسجل 2701 إصابة جديدة و54 وفاة بفيروس "كورونا"

Print
باكستان تسجل 2701 إصابة جديدة و54 وفاة بفيروس "كورونا" باكستان تسجل 2701 إصابة جديدة و54 وفاة بفيروس "كورونا"

مصراوي Masrawy

07:45 ص الجمعة 12 مارس 2021

إسلام آباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 600 ألفا و198 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 54 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و430 وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1573 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 568 ألفا و65 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 18 ألفا و703 حالات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية