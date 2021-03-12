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الهند تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس "كورونا"

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الهند تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس "كورونا" الهند تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس "كورونا"

مصراوي Masrawy

07:44 ص الجمعة 12 مارس 2021

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 23 ألفا و285 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و308 آلاف و846 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إندي الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 117 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 158 ألفا و306 أشخاص.

وأفادت بأن 14 ألفا و866 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و953 ألفا و30 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 197 ألفا و237 شخصا.

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