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مصدر أمني عن أسرة "دومة": محاولات لنشر الأكاذيب فى أوساط الرأى العام

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مصدر أمني عن فيديو أسرة "دومة": محاولات لنشر الأكاذيب فى أوساط الرأى العام مصدر أمني عن أسرة "دومة": محاولات لنشر الأكاذيب فى أوساط الرأى العام

مصراوي Masrawy

12:18 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه أحمد دومة (والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عام بقضية "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى") للمطالبة بالإفراج الشرطي عنه بزعم قضاء نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف".

كما نفى المصدر، الإدعاء بقضائه ستة سنوات ونصف فى زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه الاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفى السجن على يد منتمين لتنظيمى (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا فى القانون.

موضحًا أن ذلك يأتى استمرارًا لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام .. مؤكدًا اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

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مصراوي Masrawy

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