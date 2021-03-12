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فيينا - (أ ش أ):

دعت روسيا دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدراسة إمكانية إنتاج مشترك للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأعرب مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر لوكاشيفيتش، وفقا لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم/الخميس/ عن أمله بأن تقيم الوكالة الأوروبية للأدوية اللقاح الروسي بناء على الاعتبارات العلمية والإنسانية، وليس السياسية.

وأضاف أن روسيا تقترح على جميع أعضاء المجتمع الدولي بدون استثناء وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية، التعاون في محاربة التهديد المشترك حيث نعتبر التطعيم ضد فيروس كورونا خيرا للجيمع حول العالم".

ودعا الدول المعنية لدراسة إمكانية إطلاق إنتاج اللقاح في منشآتها، بما في ذلك للأسواق الخارجية، مضيفا أن من شأن ذلك أن يوفر فرص عمل إضافية ويسهم في تطوير الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف في محاربة الوباء وإنقاذ حياة الناس.

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت في وقت سابق بدء العمل على فحص اللقاح الروسي للتأكد من تلبيته للمعايير الأوروبية من ناحية الفاعلية والسلامة والجودة.