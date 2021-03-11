تلتقي وزير الخارجية.. "حقوق إنسان النواب" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع المقبل، 6 اجتماعات برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وتبدأ يوم الأحد الاجتماع الأول بلقاء مع وزير الخارجية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر في مختلف المحافل الدولية، والاجتماع الثاني بنفس اليوم لعرض الشكاوى التي وصلت إلى اللجنة عبر البريد لتوجيهها للجهات المختصة.

وتعقد يوم الاثنين، اجتماعين الأول لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.

ويأتي الاجتماع الثاني، لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتناقش يوم الثلاثاء ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، و التنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، بالإضافة لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.