"النصر" يزيد جراح "الأهلي" بهدف قاتل ويعود بنقاط المباراة الثلاث

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"حمدالله" حضر في الوقت المناسب

زاد النصر من جراح شقيقه الأهلي عقب التغلب عليه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز النصر بهدفين لهدف.

كان النصر هو البادئ بالتسجيل عن طريق عبدالإله العمري في الدقيقة 41 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عمر السومة للأهلي في الدقيقة 58 لكن المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله أبى أن تنتهي المباراة بالتعادل ليضيف هدفاً قاتلاً لفريقه النصر قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وتحديداً عند الدقيقة 85.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر عند النقطة 33 في حين يتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 35.

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