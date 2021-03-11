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الجيزة تنظم معرضاً لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف بالتعاون مع نادي

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الجيزة تنظم معرضاً لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف بالتعاون مع نادي الزمالك الجيزة تنظم معرضاً لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف بالتعاون مع نادي

مصراوي Masrawy

10:40 م الخميس 11 مارس 2021

كتب يوسف عفيفي:

افتتحت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، المعرض الذي نظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة نادي لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الزمالك اليوم الخميس والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 13/3/2021.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت نائب المحافظ أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان.

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