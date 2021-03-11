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التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي " كارتيرون " بالتراضي

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التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي " كارتيرون " بالتراضي التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي " كارتيرون " بالتراضي

التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي

أعلن نادي التعاون فسخ عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قبل قليل:" بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع البيان "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، موضحة بأن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب".التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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