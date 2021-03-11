إصابات كورونا عربيًّا.. الأردن تسجل 8300 ولبنان 3518 والكويت 1505 والمغرب 464 والجزائر 170

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 457151 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 382949 حالة بعد تسجيل 3644 حالة إضافية، كما سجلت 63 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 5169 حالة.

وسجّلت لبنان 3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و50 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 408909 إصابات، في حين بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5230 وفاة.

وسجلت الكويت اليوم 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 205893، كما سجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1148 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 197 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 1080 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 190235 حالة.

كما سجلت المغرب 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 487750.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8712، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 474257.

بينما سجلت الجزائر 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت تعافي 128 مريضاً.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 114.851، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.556 شخصاً، والعدد الإجمالي للوفيات 3028 وفاةً.فيروس كورونا الجديد