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إصابة سائق في تصادم حافلة نقل عام بسيارة في الوادي الجديد

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إصابة سائق في تصادم حافلة نقل عام بسيارة في الوادي الجديد إصابة سائق في تصادم حافلة نقل عام بسيارة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

08:36 م الخميس 11 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب سائق حافلة نقل عام، في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل، اليوم الخميس، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخص مصاب لمستشفى الداخلة العام في حادث مروري.

تبين إصابة السائق "عربي عبده سعيد "من قرية الهنداو بمركز الداخلة، في حادث تصادم حافلة نقل عام بسيارة نصف نقل بطريق قرية أبو منقار -غرب الموهوب بمركز الداخلة، بينما لم يصب جميع الركاب ولا سائق سيارة النقل.

جرى نقل السائق لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وجاري الدفع بحافلة نقل عام لنقل الركاب لمدينة موط بمركز الداخلة وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق.

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