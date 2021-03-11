صديق عبود العمري الذي نجا من الموت يروي ما حدث قبل لحظات الحادث

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جي بي سي نيوز :- قام أحد أصدقاء المرحوم عبد الله العمري المعروف بـ "عبود العمري" ويدعى محمد أبو شقرة، بنشر قصة عبر حسابه بموقع انستغرام، الاثنين، تحدث خلالها حول اللحظات الأخيرة لعبود قبل أن يتوفاه الله.

كما تحدث أبو شقرة عن حالته وحالة أصدقاءه الصحية بعد تعرضهم لحادث السير.

“عبود نطق الشهادة”

وكتب أبو شقرا في القصة ما نصه: ” ابشركم ان وعبدالله قبل ما يتوفى نطق الشهادة وحكى لا إله إلا الله. وقبل هيك وانا باول الطريق قبل الحادث حكى انه كثير مبسوط بالرحلة. الله يرحم روحو مات مبسوط”.

وقال “أبو شقرة” حول حالته الصحية هو ورفاقه بأنهم بخير. و “ما فيه غير جروح ورضوض عندي وعند كل الشباب ومبارح بليل طلعنا من المستشفى كلنا الحمدلله”.

وأضاف: ” الحادث اللي صار ما بطلع منو حدا عايش. لأنه عجل السيارة انفجر وقلبت 4 مرات بعدها ربنا ما اختار غير عبدالله. يا ريت كنت انا محلو الله يرحم روحو لا تنسوا من دعائكم.”

واستمر أبو شقرة في حديثه: “رحمك الله صديقي وحبيبي عبدالله ان القلب استحال رمادا من بعدك وانا على فراقك لمحزونون وإنا إليه لراجعون”.

وفاة عبود العمري

وتوفي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب عبدالله “عبود العمري” عن عمر يناهز 23 عاما.

وذلك إثر حادث السير تعرض له و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، أسفر عن وفاته وإصابة الآخرين.

ونعى والد العمري ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأثارت وفاة الناشط ونجم السوشيال ميديا الأردني عبود العمري، حزناً واسعاً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاج #عبود_العمري، و#موت_الغفلة، التريندات عبر “تويتر”، حيث نشر عبود العمري قبل وفاته بساعات فقط. أكثر من مقطع فيديو وثق خلالها يومياته، قبل أن يفارق الحياة جراء حادث سير مروع في جنوب أفريقيا.

وكان آخر ظهور لعبود العمري من خلال فيديو نشره عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“، وثق خلاله رحلته السياحية إلى جنوب أفريقيا.