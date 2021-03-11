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تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط الجديدة لجلسة 25 مارس

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تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 25 مارس تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط الجديدة لجلسة 25 مارس

مصراوي Masrawy

03:18 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة الاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة الجديدة لجلسة 25 مارس المقبل، للمذكرات.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

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