"تعالى شاركني في المدرسة".. حيلة استولى بها عاطل على 2 مليون جنيه بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال مواطن، بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه.

تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر- أول بالقاهرة، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان؛ لقيامه بالاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره (2٫300٫000 جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.