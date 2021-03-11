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الاردن : تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات

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الاردن : تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات الاردن : تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات

جى بي سي نيوز :- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس، إنه ونظرا لتطورات الحالة الوبائية وحرصا من وزارة التربية والتعليم على صحة الطلبة تعليق الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن بعد في جميع المدارس للمراحل الكافة بما فيها رياض الأطفال اعتبارا من صباح الأربعاء وحتى اشعارا اخر

وأضاف ابو قديس، أن دوام الموظفين بالحد الأدنى يستمر بما يضمن استمرار العملية التعليمية.

وحول الجامعات، قال ابو قديس إن مجلس التعليم العالي قرر ايقاف التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي ولجميع المساقات والتي تم استثناءها سابقا.

ويشمل قرار تعليق التعليم الوجاهي طلبة المراحل السريرية للكليات الطبية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

جي بي سي نيوز

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