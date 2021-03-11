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"بضائع أجنبية ومستلزمات طبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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"بضائع أجنبية ومستلزمات طبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي "بضائع أجنبية ومستلزمات طبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

12:20 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا بضائع أجنبية الصنع– مواد غذائية– مستلزمات طبية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (1) قضية.

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 38 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1451 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 220 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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