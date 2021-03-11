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.. الداخلية تناشد مالكي المركبات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

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بالفيديو.. الداخلية تناشد مالكي المركبات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني .. الداخلية تناشد مالكي المركبات بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

مصراوي Masrawy

12:11 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تناشد وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنبا للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تُمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور ..
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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مصراوي Masrawy

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