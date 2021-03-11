في قنا.. القبض على محاسب اختلس أموال شركة بأوراق مزورة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على محاسب اختلس أموال شركة بقنا بأوراق مزورة .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام محاسب بفرع إحدى الشركات بمحافظة قنا بصرف مبالغ مالية من أموال الشركة والاستيلاء عليها لنفسه .

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المتهم باستغلال موقعة الوظيفي وطبيعة عمله وقام بتحرير عدد من الشيكات بموجب فواتير شراء قطع غيار سيارات وأدوات مكتبية وأدوية للعاملين بالشركة سبق أن صدر بموجبها شيكات وتظهيرها لنفسه وصرفها من حساب الشركة بأحد البنوك بمحافظة بقنا والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وباشرت النيابة التحقيق.