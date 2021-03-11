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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث بالقاهرة، القبض على ربة منزل استغلت طفلها في سرقة سوبر ماركت بالمعادي.

كان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا من صاحب سوبر ماركت مفاده ضبط طفل حال قيامه بالسرقة من المكان.

انتقلت قوة أمنية لمكن البلاغ وتم التحفظ على الطفل 5 سنوات، وبمناقشته تبين أن والدته "ربة منزل"، مقيمة بدار السلام، هي من حرضته على السرقة، وأمكن القبض عليها لاستغلالها طفلها لسرقة النقود الخاصة بالسوبر ماركت من ماكينة الكاشير بينما تقوم المتهمة بإلهاء المسئول المختص لتمكين الطفل من إتمام السرقة بنجاح، وبمراجعة الكاميرات أوضح مقطع فيديو يرصد تلك التفاصيل داخل السوبر ماركت.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.