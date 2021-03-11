شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

مصراوي Masrawy
04:00 ص الخميس 11 مارس 2021
كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال النصف الأول من الأسبوع القادم أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، على النحو التالي:
السبت 13 مارس
ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
الأحد 14 مارس
ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
الاثنين 15 مارس
ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.
الثلاثاء 16 مارس
ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.