شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال النصف الأول من الأسبوع القادم أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، على النحو التالي:

السبت 13 مارس

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الاثنين 15 مارس

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.

الثلاثاء 16 مارس

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الصعيد.