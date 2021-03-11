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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية كما يلي:

"يطيب لي أن أبعث لكم بخالص إعزازي وتقديري وأن أتقدم باسم أبناء محافظة القاهرة وقيادتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأصدق وأرق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج داعيا الله عز وجل بخالص الدعوات بوافر الصحة والسعادة ولشعب مصر العظيم في ظل قيادتكم الحكيمة بكل التقدم والازدهار ولسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات"

وبعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكلاء المجلس، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ووكيل المجلس، أعرب فيها عن أصدق وأرق التهاني القلبية بمناسبة هذه الذكرى العطرة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.