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"الأمر بالمعروف" بالرياض تحذِّر من جماعة الإخوان والأحزاب ذات البيعة

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بهدف تعزيز الأمن الفكري ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية

نفَّذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءات توجيهية عن بُعد في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مستهدفة منسوبي المراكز الإشرافية بمدينة الرياض، وهيئتَي محافظة الدرعية، ومركز عرقة، قدمها مرشدو التوعية بالفرع.

ونوهت اللقاءات ببيان هيئة كبار العلماء في تجريم هذه الجماعة، وبيان المآخذ الشرعية عليها، والتحذير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيم والبيعة، وما تفرع عنها كـ"السرورية والقاعدة وداعش"، وغيرها.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية. مبينًا أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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