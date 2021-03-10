أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنهم لم يتعلموا

Print
إنهم لم يتعلموا إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

لم يتعلم هؤلاء من أولئك، ويبدو أنهم لن يتعلموا! حكومات وإعلام أفراد ومنظمات دولية، بعضها في الحقيقة "عصابات دولية"، أقرب من كونها منظمات؛ والسبب في تسميتها بذلك أنها تشعل فتيل الأزمات، ثم تقتات من وراء ذلك. ألا يعلم هؤلاء أن شعب ‫المملكة العربية مسلمون، يعبدون الله وحده، وأن في رقابنا بيعة لولاة أمرنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأننا نتعبد الله بهذا الولاء.. ألا يعلم هؤلاء أننا كلما اشتدت الأزمات ازددنا التفافًا حول قيادتنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضًا؟ ألا يبصر هؤلاء أين ذهب أولئك الذين ناصبوا المملكة العربية السعودية العداء؟.. لقد اختفوا وتلاشوا واندحروا وانحدروا في سلّم التاريخ، وبقيت السعودية العظمى ترتقي سنام المجد، تتقدم، وتتطور بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم. يبدو أنهم لن يتعلموا!!

﴿... قُل موتوا بِغَيظِكُم إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ﴾

حسن آل عمره

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

القوى العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين في السعودية

القوى العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين في السعودية

الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية