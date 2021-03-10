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"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

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"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب "التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب
"العثيمين": خطوة مهمة تمهد الطريق نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وتفصيلاً .. قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبرًا عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجدد "العثيمين" بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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