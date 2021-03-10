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"الخارجية": ترحب بقرار النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة

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"الخارجية": السعودية ترحب بقرار النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة "الخارجية": ترحب بقرار النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة
أعربت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار في ليبيا

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية ، بقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبه.

وفي التفاصيل، هنأت المملكة دولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأعربت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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