ضبط شركة إنتاج فني وأستوديو صوت بدون ترخيص في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شركة إنتاج فني وأستوديو صوت بدون ترخيص بمنطقة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني وأستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" مقره دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، ويستخدم أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبط "وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي محمل عليها برامج مونتاج، كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية، وأخرى يتم استخدامها دون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتحوي برامج حاسب آلي ونظام تشغيل مقلدة ومنسوخة بدون موافقة الشركات مالكة تلك البرمجيات- مايك صوت يتم استخدامه في أعمال التسجيل الصوتي– جهاز ميكسر صوت.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.