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تركيا تسجل أكثر من 14 ألفا إصابة جديدة بكورونا

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تركيا تسجل أكثر من 14 ألفا إصابة جديدة بكورونا تركيا تسجل أكثر من 14 ألفا إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

11:50 م الأربعاء 10 مارس 2021

تركيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 14 ألفا و556 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، وفقًا لقناة " اليوم" اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و649 ألفا و862 متعاف.

وبحسب موقع "وورلد ميتر"، المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في تركيا بلغ مليونين و821 ألفا و943 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 29 ألفا و227 حالة وفاة.

وسجلت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له بنسبة 2%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6%.

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