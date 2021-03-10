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الرئيس الموريتاني السابق يرفض الإجابة عن أسئلة النيابة العامة

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الرئيس الموريتاني السابق يرفض الإجابة عن أسئلة النيابة العامة الرئيس الموريتاني السابق يرفض الإجابة عن أسئلة النيابة العامة

مصراوي Masrawy

11:08 م الأربعاء 10 مارس 2021

موريتانيا- (أ ش أ):

رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من النيابة العامة، خلال مثوله أمامها للتحقيق، متمسكًا بحصانة، قال إن الدستور يمنحها له.

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، إن ولد عبدالعزيز رفض الإجابة عن أسئلة النيابة العامة ورفض التوقيع على المحضر، موضحًا أن موكله متمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93 منه.

وخرج ولد عبدالعزيز من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة، وعاد إلى الإدارة العامة للأمن التي يوجد فيها منذ صباح أمس الثلاثاء، حيث يخضع لتحقيقات حول شبهات فساد وقعت خلال حكمه للبلاد على مدى عشر سنوات.

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