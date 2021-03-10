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قبل دخول الصيف.. 4 خطوات لصيانة التكييف لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

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قبل دخول الصيف.. 4 خطوات لصيانة التكييف لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء قبل دخول الصيف.. 4 خطوات لصيانة التكييف لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

مصراوي Masrawy

11:22 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض الخطوات الهامة والصحيحة التي يجب أن يتبعها المواطنين مع اقتراب فصل الصيف لعل أبرزها صيانة التكييفات.

وأوضح الجهاز في بيان له، ضرورة اتباع عدة خطوات لصيانة "التكييف"، بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف ما يتطلب استهلاكا كبيرا من قبل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

ـ الحرص علي تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف.

ـ معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.

ـ فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضا.

ـ معاينة خطوط التبريد.

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