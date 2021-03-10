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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر موقع فيسبوك، مقطع فيديو يوضح خطوات استلام وحدات الإسكان الاجتماعي وكيفية التعامل في حالة اكتشاف أخطاء في التشطيب أثناء التسليم.

وجاءت خطوات استلام الشقق والتعامل مع أخطاء التشطيب، على النحو التالي:

بعد توقيع العقد يجب أن المتابعة مع البنك لاستلام نسخة العقد الثلاثية وحوالة الحق الخاصة بك.

- بعد الحصول على العقد الثلاثي من البنك، يتم الذهب إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابعة لها الشقة، لاستخراج محضر تسليم الوحدة، حيث سيتم إرسال مندوب الجهاز والذي بدوره سيكون مسؤول عن تسليم الوحدة.

- قبل التوقيع على محضر التسليم، يجب فحص الوحدة جيدًا، وفي حال تبين وجود أي أخطاء في التشطيب، لابد من الرجوع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح تلك العيوب.

- إذا تم رفض طلب تصليح العيوب، يمكنك تقديم شكوى عبر موقع صندوق الإسكان الإلكتروني وعنوانه http:/cservices.shmff.gov.eg، وستجد خيار الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، ومن خلاله يمكنك تقديم الشكوى الخاصة بك.