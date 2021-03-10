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.. خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي والتعامل مع عيوب التشطيب

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فيديو.. خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي والتعامل مع عيوب التشطيب .. خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي والتعامل مع عيوب التشطيب

مصراوي Masrawy

11:17 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر موقع فيسبوك، مقطع يوضح خطوات استلام وحدات الإسكان الاجتماعي وكيفية التعامل في حالة اكتشاف أخطاء في التشطيب أثناء التسليم.

وجاءت خطوات استلام الشقق والتعامل مع أخطاء التشطيب، على النحو التالي:

بعد توقيع العقد يجب أن المتابعة مع البنك لاستلام نسخة العقد الثلاثية وحوالة الحق الخاصة بك.

- بعد الحصول على العقد الثلاثي من البنك، يتم الذهب إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابعة لها الشقة، لاستخراج محضر تسليم الوحدة، حيث سيتم إرسال مندوب الجهاز والذي بدوره سيكون مسؤول عن تسليم الوحدة.

- قبل التوقيع على محضر التسليم، يجب فحص الوحدة جيدًا، وفي حال تبين وجود أي أخطاء في التشطيب، لابد من الرجوع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح تلك العيوب.

- إذا تم رفض طلب تصليح العيوب، يمكنك تقديم شكوى عبر موقع صندوق الإسكان الإلكتروني وعنوانه http:/cservices.shmff.gov.eg، وستجد خيار الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، ومن خلاله يمكنك تقديم الشكوى الخاصة بك.

  • اتصل بخدمة العملاء على 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، أو على 090071117 من أي خط أرضي.

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