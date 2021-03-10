في 180 يوما.. المتحف المصري الكبير يحصل على 4 شهادات "أيزو"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

حصل المتحف المصري الكبير على شهادة أيزو جديدة (ISO/PAS 45005:2020)، وهي الشهادة التي تختص بإدارة المخاطر الناشئة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لحماية الصحة والسلامة والرفاهية المتعلقة بالعمل.

وتعد تلك الشهادة هي الرابعة التي يحصل عليها المتحف في 180 يوما منذ سبتمبر الماضي، لتؤكد إنجاز المتحف المصري الكبير في الالتزام بمعايير الجودة في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهور الأزمة وحتى الآن.

وكان اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة قد قام في 28 فبراير الماضي بمخاطبة المجلس القومي (إيجاك)، للتأكد من مطابقة المتحف للمعايير العالمية للجودة في التعامل مع فيروس كورونا.

وأرسل المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، برئاسة المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس، خطابا أقر فيه بأن المتحف مطبق للمواصفات الدولية (ISO/PAS45005:2020)، مشيرا إلى أن الكتيب الذي كان قد أصدره المتحف بعنوان (لم نتوقف يوما.. في مواجهة كورونا) مطابق للمواصفات العالمية من حيث التوثيق والتعريف بالفيروس، وكيفية اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل معه، وما يمكن أن يشبهه في مثل هذه الأزمات.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير حصل على ثلاث شهادات دولية اعتبارا من سبتمبر 2020، وهي الشهادة الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، والشهادة الدولية في مجال إدارة البيئة (ISO 14001)، والشهادة الدولية لنظم الجودة (ISO 9001).