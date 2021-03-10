أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

في 180 يوما.. المتحف المصري الكبير يحصل على 4 شهادات "أيزو"

Print
في 180 يوما.. المتحف المصري الكبير يحصل على 4 شهادات "أيزو" في 180 يوما.. المتحف المصري الكبير يحصل على 4 شهادات "أيزو"

مصراوي Masrawy

11:12 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مصراوي:

حصل المتحف المصري الكبير على شهادة أيزو جديدة (ISO/PAS 45005:2020)، وهي الشهادة التي تختص بإدارة المخاطر الناشئة عن المستجد (كوفيد - 19)، لحماية الصحة والسلامة والرفاهية المتعلقة بالعمل.

وتعد تلك الشهادة هي الرابعة التي يحصل عليها المتحف في 180 يوما منذ سبتمبر الماضي، لتؤكد إنجاز المتحف المصري الكبير في الالتزام بمعايير الجودة في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهور الأزمة وحتى الآن.

وكان اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة قد قام في 28 فبراير الماضي بمخاطبة المجلس القومي (إيجاك)، للتأكد من مطابقة المتحف للمعايير العالمية للجودة في التعامل مع فيروس كورونا.

وأرسل المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، برئاسة المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس، خطابا أقر فيه بأن المتحف مطبق للمواصفات الدولية (ISO/PAS45005:2020)، مشيرا إلى أن الكتيب الذي كان قد أصدره المتحف بعنوان (لم نتوقف يوما.. في مواجهة كورونا) مطابق للمواصفات العالمية من حيث التوثيق والتعريف بالفيروس، وكيفية اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل معه، وما يمكن أن يشبهه في مثل هذه الأزمات.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير حصل على ثلاث شهادات دولية اعتبارا من سبتمبر 2020، وهي الشهادة الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، والشهادة الدولية في مجال إدارة البيئة (ISO 14001)، والشهادة الدولية لنظم الجودة (ISO 9001).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية