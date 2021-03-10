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بوجومبورا: نقدر الاهتمام الحقيقي من الرئيس بدعم بوروندي

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بوجومبورا: نقدر الاهتمام الحقيقي من الرئيس السيسي بدعم بوروندي بوجومبورا: نقدر الاهتمام الحقيقي من الرئيس بدعم بوروندي

مصراوي Masrawy

11:24 م الأربعاء 10 مارس 2021

بوروندي - (أ ش أ)

أعرب وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو عن تقدير القيادة والشعب البوروندي الكبير للاهتمام الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح بدعم بوروندي، وهو ما ينعكس على أرض الواقع وبشكل ملموس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية بوروندي، اليوم الأربعاء، مع السفير ياسر العطوى سفير في بوجومبورا.

ومن جهته، أكد السفير ياسر العطوى حرص مصر على توطيد علاقاتها مع جمهورية بوروندي الشقيقة، وهو ما ثمنه وزير الخارجية البوروندي، مشيرا إلى الحرص البوروندي المماثل على تعزيز العلاقات مع مصر الشقيقة الكبرى في أفريقيا والدولة ذات المكانة والدور المقدرين للغاية على الساحتين الأفريقية والدولية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي وسبل تفعيلها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى سبل الإسراع في اتفاق الجانبين على إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية لتكون بمثابة الأدوات التنفيذية والعملية لتعزيز وترسيخ أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي ظل حرص مصر على تقديم المزيد من الدعم والمساندة للقيادة البوروندية التي تضطلع حالياً بتنفيذ برنامج إصلاحات موسع يشمل تعزيز مسار التنمية بمفهومها الأرحب، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لتحقق طموحات الشعب البوروندى الشقيق.

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مصراوي Masrawy

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