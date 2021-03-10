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نرمين الفقي في إطلالة كاجوال.. جاكيت وتيشرت أسود

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نرمين الفقي في إطلالة كاجوال.. جاكيت وتيشرت أسود نرمين الفقي في إطلالة كاجوال.. جاكيت وتيشرت أسود

مصراوي Masrawy

09:03 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة جديدة تظهر بها بإطلالة كاجول بـ"الأسود".

ارتدت نرمين جاكيت باللون الأسود مزود بأكمام، وأسفله تيشرت وبنطلون بنفس اللون مزينا بحزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة، وقبعة باللون الأسود. وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل لؤلؤ، من بطولة أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

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