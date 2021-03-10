أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالأبيض.. أنغام تخطف أنظار متابعيها في أحدث صورة لها

Print

مصراوي Masrawy

08:59 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

نشرت المطربة أنغام، صورة جديدة استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت أنغام فستانا قصيرا باللون الأبيض، مزود بأكمام ومزينا بأزرار من الأمام.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم.

يذكر أن آخر أعمالها أغنية "هو نفس الشوق" من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وإخراج عادل جمال.

0

13d17073bb.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية