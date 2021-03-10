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مدير برنامج الغذاء العالمي يحذر من خطورة الوضع في اليمن

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مدير برنامج الغذاء العالمي يحذر من خطورة الوضع في اليمن مدير برنامج الغذاء العالمي يحذر من خطورة الوضع في اليمن

مصراوي Masrawy

08:31 م الأربعاء 10 مارس 2021


الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حذر مدير برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة ديفيد بيزلي، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع في اليمن التي أصبحت على حافة المجاعة واصفا الوضع بـ"الجحيم" وذلك بعد زيارته لليمن خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيزلي، في حوار صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه رأى أطفال على شفا الموت عندما زار عنبر أمراض سوء التغذية في مستشفى بالعاصمة اليمنية صنعاء والتي يحكمها حاليا الحوثيون.
وأضاف تابع بيزلي قائلا إن "الوضع في اليمن كالجحيم، إنه أسوأ مكان على وجه الأرض وهو من صنع البشر بالكامل"، داعيًا العالم إلى أن يستقيظ من غفلته وينظر إلى مأزق اليمن خاصة صغار السن.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج على الأقل 1.9 مليار دولار من التبرعات لتحقيق أهدافه خلال العام الجاري، موضحا أن البرنامج يحتاج 815 مليون دولار على الأقل لمساعدة اليمن خلال الستة شهور القادمة، لكن حاليا لا يمتلك إلا 300 مليون دولار فقط.
وأكد بيزلي أن برنامجه الأممي استطاع التوصل إلى طرق للتفاهم مع الحوثيين للوصول إلى المناطق المنكوبة والتي تحتاج إلى مساعدات طارئة، موضحا أن العائق الوحيد حاليا لتقديم المساعدة لليمنيين هو التمويل الكافي.
ونوه أن برنامج الغذاء العالمي قد يضطر إلى السعي وراء تبرعات من جهات مانحة خاصة لمحاربة الجوع في اليمن، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا عددا من المشاورات بحثا عن تمويل مناسب لكن دون توضيح أي تفاصيل أخرى.
وحذر بيزلي أن المزيد من الكوارث في دول أخرى قد تحدث خلال المستقبل القريب إذا لم يعط قادة العالم الأولوية لمساعدة البلدان المتعثرة الأخرى مثل أفغانستان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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