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"تعليم جازان" ينفذ درساً تطبيقيّاً لدعم تضمين مهارات الفهم القرائي

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بمشاركة رؤساء الأقسام بالوزارة ومديري التعليم بمناطق المملكة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الإشراف التربوي "قسم الرياضيات"، درساً تطبيقياً "عن بعد" للصف الأول المتوسط، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم في تنفيذ عدد من الدروس التطبيقية في مختلف التخصصات لدعم تضمين مهارات الفهم القرائي، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، ومدير عام الإشراف التربوي بالوزارة نهاية بنت عبدالله خنين.

وتفصيلًا: قدم الدرس التطبيقي المعلم محمد بن سبتان مشهور من مدرسة عبدالملك بن مروان التابعة لمكتب تعليم صامطة؛ حيث استخدم استراتيجية الفهم القرائي في أحد الدروس في مادة الرياضيات، وذلك بحضور رئيس ورئيسة قسم الرياضيات بالوزارة ومشرفي ومشرفات العموم ورؤساء الأقسام في الإدارات بمناطق ومحافظات المملكة.

فيما رحب المدير العام للتعليم بالمشاركين من وزارة التعليم وجميع المناطق والمحافظات، معبراً عن سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تخدم العملية التعليمية وتسهم في نشر الممارسات والتجارب المتميزة بما يحسن من نواتج التعلم، مشيداً بما قدمه المعلم محمد مشهور من جهد متميز في تقديم الدرس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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