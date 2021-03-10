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شرطة الخبر تضبط المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين

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شرطة الخبر تضبط المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين شرطة الخبر تضبط المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين
الواقعة حدثت في أحد الأماكن العامة ووثقها ونشرها على حسابه بمواقع التواصل

شرطة الخبر تضبط المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، وتوثيق ذلك ونشره على حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخبر - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه.

واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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