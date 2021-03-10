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"ابن جلبان" يوجِّه بحجز خلاطة للخرسانة أفرغت حمولتها بين الأحياء السكنية ببيشة

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"ابن جلبان" يوجِّه بحجز خلاطة للخرسانة أفرغت حمولتها بين الأحياء السكنية ببيشة "ابن جلبان" يوجِّه بحجز خلاطة للخرسانة أفرغت حمولتها بين الأحياء السكنية ببيشة
ناشد المواطنين الإبلاغ عن هذه السلوكيات التي تشوِّه الأراضي والمشهد البلدي

وجَّه رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد ابن جلبان بتطبيق أقصى درجات العقوبة، وحجز خلاطة خاصة بالأسمنت. وأتى التوجيه بعد أن لاحظ خلال جولته الميدانية الخلاطة الخاصة بالخرسانة وهي تفرغ حمولتها في الأراضي الفضاء في الأحياء والمخططات السكنية.

وتفصيلاً، قال "ابن جلبان": إن البلدية تقوم بذلك الإجراء من منطلق حرصها على المشهد العام للمحافظة، وكذلك تطبيق النظام والاشتراطات الخاصة بمثل هذه الأنشطة التي تخالف التعليمات المتبعة بالتعاون مع الدوريات الأمنية لضبط المخالفة.

وشدد "ابن جلبان" على ضرورة التعاون من المواطنين بالإبلاغ عن هذه السلوكيات السلبية المخالفة للتعليمات والقوانين النظامية، محذرًا أصحاب الخلاطات من هذه السلوكيات التي تشوّه الأراضي والمشهد البلدي العام للمحافظة.

وأكد "ابن جلبان" أنه تم تطبيق النظام في هذه الحالة، مع ضرورة التزام أصحاب الخلاطات التي تنقل الخرسانة بالتعليمات الصادرة والمتبعة نظاميًّا. مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب الخلاطات الذين يتخلصون من المتبقي من الخرسانة عند تنظيف الخلاطة في الأراضي العامة أو الحكومية أو حرم الطريق أو الأحياء والمخططات السكنية.

واختتم قائلاً: "قد سبق التعميم والتحذير لجميع هذه المؤسسات وأصحاب هذه الأنشطة بقوانين وآليات العمل البلدي، سواء قبل إفراغ الحمولات الخرسانية، أو فيما يتبقى منها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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