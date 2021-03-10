أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة

Print
أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة
"بايدن" يتحدث مع رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان

أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة

سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة المقبلة مؤتمرًا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء كل من: (أستراليا، الهند واليابان)، في أول قمة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديمقراطي في إطار هذا التحالف الرباعي "كواد" الرامي لإقامة توازن مع الصين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وستكون هذه إحدى القمم الافتراضية الأولى لـ"بايدن"، الذي وعد بإحياء التحالفات الأمريكية بعد الفوضى التي تسببت بها إدارة دونالد .

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن اختيار الرئيس "بايدن" أن تكون قمة "كواد" إحدى أولى فعالياته متعددة الأطراف "يُظهر الأهمية التي نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن ناحيتها، عبّرت الصين عن موقف حذر إزاء التحالف الناشئ الذي يتشكل في جوارها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان للصحفيين في بكين أن "كواد" يجب أن تلتزم بالنهج السائد حول التطوير السلمي، والتعاون المربح للجهتين.

وتأتي قمة "كواد" وسط تصاعد التوتر مع الصين، التي يتزايد نفوذها في مجالَي التجارة والأمن، على ما ترى هذه الدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

ماذا قال ترامب عن مقابلة هاري وميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري؟

ماذا قال ترامب عن مقابلة هاري وميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري؟

شبكة عيون الإخبارية