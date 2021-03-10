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أسلوب "المفتاح المصطنع".. إحالة ٣ متهمين سرقوا سيارة بالوايلي للمحاكمة

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أسلوب "المفتاح المصطنع".. إحالة ٣ متهمين سرقوا سيارة بالوايلي للمحاكمة أسلوب "المفتاح المصطنع".. إحالة ٣ متهمين سرقوا سيارة بالوايلي للمحاكمة

مصراوي Masrawy

08:04 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود السعيد:


أحالت النيابة، 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة سيارة من سائق في منطقة عين شمس.

كان سائق مقيم بعين شمس قدم ببلاغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

ومن خلال التحريات التي أشرف على تنفيذها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة)، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.

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